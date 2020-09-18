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Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 18 сентября возможны дожди. Температура воздуха ожидается +19 градусов. День уменьшился до 12 часов 20 минут.

У кого намечается той

Мухтаржан Халматов 

Родился 18 сентября 1966 года. Мэр Узгена. 

Эльдар Алишеров 

Родился 18 сентября 1985 года. Заместитель министра экономики КР. 

Нурадил Баясов 

Родился 18 сентября 1989 года в Таласе. Заместитель директора Агентства по продвижению и защите инвестиций КР, врио директора Агентства по продвижению и защите инвестиций КР.

Памятные даты

Всемирный день мониторинга воды

24.kg
Фото 24.kg. Озеро Иссык-Куль

Ежегодно с 2003-го 18 сентября отмечается Всемирный день мониторинга воды, или Всемирный день мониторинга качества воды. Этот экологический праздник, учрежденный по инициативе американского Фонда чистой воды, к настоящему времени стал информационно-образовательной программой, направленной на повышение осведомленности общества о проблемах водных ресурсов планеты и участие в защите от загрязнения.

Традиционное мероприятие этого дня — взятие проб воды в разных водоемах нашей планеты для оценки ее качества и безопасности для жизни людей и живых организмов.

Люди, которые меняли мир

Родился скульптор Ласло Месарош

из интернета
Фото из интернета. Ласло Месарош

Венгерский скульптор родился 18 сентября 1905 года на окраине Будапешта.

В 1935-м он приехал с семьей в Киргизскую ССР, где целиком отдался творческой работе.

По одной из версий, в Киргизию он приехал по приглашению живописца Семена Чуйкова. По другим данным, его пригласило местное правительство. Цель — создание скульптур для кыргызстанских выставок в столице Советского Союза.

Ласло Месарош сразу же включился в работу, в короткие сроки став основоположником кыргызского профессионального пластического искусства. 

Его крупнейшей работой должна была стать серия фризов для зала заседания Дома правительства на тему революционной борьбы кыргызов. Замысел остался в эскизах. Ласло Месарош лепил с натуры кыргызские типажи. Десять из созданных им здесь работ стали достоянием Кыргызского национального музея изобразительных искусств имени Гапара Айтиева.

Ласло Месарош участвовал в проектировании железнодорожного вокзала во Фрунзе. Его планировку до сих пор сохраняет сквер у Дома правительства.

из интернета
Фото из интернета. Железнодорожный вокзал во Фрунзе

Расстрелян в 1938 году.

Именем Ласло Месароша называется одна из улиц Бишкека.

Родился географ Рашид Забиров

Географ и гляциолог Рашид Забиров родился 18 сентября 1918 года в Пржевальске.

Долгое время он руководил Тянь-Шаньской высокогорной физико-географической станцией АН Киргизской ССР. Большое внимание уделял комплексным стационарным географическим исследованиям. Под его руководством трудились практиканты и молодые сотрудники из Кыргызского, Московского, Ленинградского и Казанского университетов.

Рашид Забиров боролся за сохранение иссык-кульских пляжей, против проектов местных чиновников по перераспределению речного стока в озеро Иссык-Куль. Автор и редактор научных монографий.

Всю жизнь он посвятил исследованию ледников и природы Тянь-Шаня и Памира. Его монография об оледенении Памира считается одной из лучших работ о ледниках Средней Азии.

Трагически погиб в 1980-м.

Родилась заслуженный врач Кыргызской Республики Идеия Бакеева

Родилась 18 сентября 1937 года в Алма-Ате. Врач-кардиолог высшей квалификации.

Идеия Айткалиевна стояла у истоков зарождения кардиологической службы страны. 

На протяжении 20 лет была бессменным главным врачом центра, правой рукой, соратником и сподвижником академика Мирсаида Миррахимова.

Внесла большой вклад в развитие пульмонологической (являлась внештатным пульмонологом Минздрава Киргизской ССР) и ревматологической служб республики.

Умер Герой Советского Союза Даир Асанов

Родился 30 мая 1922 года в селе Баш-Каинды Ат-Башинского района.

В ноябре 1941-го призван в действующую армию. Наводчик и командир орудия 1208-го истребительного противотанкового полка 11-й артиллерийской дивизии. Сражался на Юго-Западном, Донском, Сталинградском, Степном, Втором Украинском фронтах.

Работал на руководящих должностях в армии, более 20 лет был военкомом Токмака, Чуйского и Ленинского районов Бишкека, 11 лет руководил Кыргызским национальным военным лицеем. Возглавлял Совет ветеранов Кыргызстана.

Умер 18 сентября 2009 года.

Именем Даира Асанова названы Национальный военный лицей и парк Победы в Бишкеке. 

Куда сходить

Культура

  • Выставочный зал Союза художников КР «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова приглашает на выставку «Арткана»;
  • на площади Победы проходит ярмарка цветов и меда;
  • работу начал Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/165465/
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