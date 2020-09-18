В Бишкеке 18 сентября возможны дожди. Температура воздуха ожидается +19 градусов. День уменьшился до 12 часов 20 минут.
У кого намечается той
Мухтаржан Халматов
Родился 18 сентября 1966 года. Мэр Узгена.
Эльдар Алишеров
Родился 18 сентября 1985 года. Заместитель министра экономики КР.
Нурадил Баясов
Родился 18 сентября 1989 года в Таласе. Заместитель директора Агентства по продвижению и защите инвестиций КР, врио директора Агентства по продвижению и защите инвестиций КР.
Памятные даты
Всемирный день мониторинга воды
Ежегодно с 2003-го 18 сентября отмечается Всемирный день мониторинга воды, или Всемирный день мониторинга качества воды. Этот экологический праздник, учрежденный по инициативе американского Фонда чистой воды, к настоящему времени стал информационно-образовательной программой, направленной на повышение осведомленности общества о проблемах водных ресурсов планеты и участие в защите от загрязнения.
Традиционное мероприятие этого дня — взятие проб воды в разных водоемах нашей планеты для оценки ее качества и безопасности для жизни людей и живых организмов.
Люди, которые меняли мир
Родился скульптор Ласло Месарош
Венгерский скульптор родился 18 сентября 1905 года на окраине Будапешта.
В 1935-м он приехал с семьей в Киргизскую ССР, где целиком отдался творческой работе.
По одной из версий, в Киргизию он приехал по приглашению живописца Семена Чуйкова. По другим данным, его пригласило местное правительство. Цель — создание скульптур для кыргызстанских выставок в столице Советского Союза.
Ласло Месарош сразу же включился в работу, в короткие сроки став основоположником кыргызского профессионального пластического искусства.
Его крупнейшей работой должна была стать серия фризов для зала заседания Дома правительства на тему революционной борьбы кыргызов. Замысел остался в эскизах. Ласло Месарош лепил с натуры кыргызские типажи. Десять из созданных им здесь работ стали достоянием Кыргызского национального музея изобразительных искусств имени Гапара Айтиева.
Ласло Месарош участвовал в проектировании железнодорожного вокзала во Фрунзе. Его планировку до сих пор сохраняет сквер у Дома правительства.
Расстрелян в 1938 году.
Именем Ласло Месароша называется одна из улиц Бишкека.
Родился географ Рашид Забиров
Географ и гляциолог Рашид Забиров родился 18 сентября 1918 года в Пржевальске.
Долгое время он руководил Тянь-Шаньской высокогорной физико-географической станцией АН Киргизской ССР. Большое внимание уделял комплексным стационарным географическим исследованиям. Под его руководством трудились практиканты и молодые сотрудники из Кыргызского, Московского, Ленинградского и Казанского университетов.
Рашид Забиров боролся за сохранение иссык-кульских пляжей, против проектов местных чиновников по перераспределению речного стока в озеро Иссык-Куль. Автор и редактор научных монографий.
Всю жизнь он посвятил исследованию ледников и природы Тянь-Шаня и Памира. Его монография об оледенении Памира считается одной из лучших работ о ледниках Средней Азии.
Трагически погиб в 1980-м.
Родилась заслуженный врач Кыргызской Республики Идеия Бакеева
Родилась 18 сентября 1937 года в Алма-Ате. Врач-кардиолог высшей квалификации.
Идеия Айткалиевна стояла у истоков зарождения кардиологической службы страны.
На протяжении 20 лет была бессменным главным врачом центра, правой рукой, соратником и сподвижником академика Мирсаида Миррахимова.
Внесла большой вклад в развитие пульмонологической (являлась внештатным пульмонологом Минздрава Киргизской ССР) и ревматологической служб республики.
Умер Герой Советского Союза Даир Асанов
Родился 30 мая 1922 года в селе Баш-Каинды Ат-Башинского района.
В ноябре 1941-го призван в действующую армию. Наводчик и командир орудия 1208-го истребительного противотанкового полка 11-й артиллерийской дивизии. Сражался на Юго-Западном, Донском, Сталинградском, Степном, Втором Украинском фронтах.
Работал на руководящих должностях в армии, более 20 лет был военкомом Токмака, Чуйского и Ленинского районов Бишкека, 11 лет руководил Кыргызским национальным военным лицеем. Возглавлял Совет ветеранов Кыргызстана.
Умер 18 сентября 2009 года.
Именем Даира Асанова названы Национальный военный лицей и парк Победы в Бишкеке.
Куда сходить
Культура
- Выставочный зал Союза художников КР «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова приглашает на выставку «Арткана»;
- на площади Победы проходит ярмарка цветов и меда;
- работу начал Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева.