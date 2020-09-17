Арендаторы бизнес-центра Vefa выйдут на митинг в Бишкеке

Арендаторы бизнес-центра Vefa готовы выйти на митинг к зданию Бишкекского городского суда. Об этом они заявили на пресс-конференции в 24.kg.

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По словам Мадины Бактыбековой, арендаторы недовольны решением суда о наложении ареста на здание бизнес-центра и запрете на его использование.

«После пандемии коронавируса мы настроили себя на новую волну, на то, что будем работать, но нас шокировали этим решением суда. Мы пытаемся вылезти из долгов, нам отсрочили кредиты, но с тем условием, что процентные ставки по выплате увеличатся. Мы хотим, чтобы правительство защитило права простых людей. Мы — индивидуальные предприниматели, которые добросовестно оплачивают налоги и пополняют бюджет. Дайте нам спокойно работать», — сказала Мадина Бактыбекова.

Мы намерены выйти на митинг. Каждый знает, что останется без работы. Мадина Бактыбекова

Другой арендатор Зебиниса Хасанакунова отметила, что за время карантина многие предприниматели потеряли время на продажу товара, соответственно, и прибыль.

«Летом торговли не было, и мы ушли в убыток. Когда завезли товар для осеннего сезона, нам сказали, что центр могут закрыть. У меня семья из десяти человек, кто будет кормить моих внуков? Мы работаем всей семьей, и получается, что теперь можем остаться без работы», — сказала Зебиниса Хасанакунова.

Напомним, по ходатайству турецкой компании «Озгюн Иншаат Таахют ве Тижарет» Первомайский районный суд наложил арест и запрет на использование бизнес-центра Vefa.