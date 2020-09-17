Число зараженных коронавирусом в мире превысило 29,7 миллиона человек

За последние сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 192 тысячи 722. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 29 миллионов 764 тысячи 55 человек. Больше всего зараженных в США (6 миллионов 630 тысяч 51), Индии (5 миллионов 20 тысяч 359), Бразилии (4 миллиона 419 тысяч 83), России (1 миллион 75 тысяч 485), Перу (738 тысяч 20), Колумбии (736 тысяч 377), Мексике (680 тысяч 391), Южной Африке (653 тысячи 444) и Испании (614 тысяч 360).

Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 188 странах мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 20,2 миллиона человек. За сутки показатель вырос на 203 тысячи 78 человек.

Количество смертей от коронавируса достигло 939 тысяч 473. За последние сутки показатель вырос на 4 тысячи 487 человек. В том числе в США скончались 196 тысяч 763 человека, Бразилии — 134 тысячи 106, Индии — 82 тысячи 66, Мексике — 71 тысяча 978 и Великобритании — 41 тысяча 773.

В Кыргызстане зарегистрировали 45 тысяч 153 случая заражения коронавирусом, Казахстане — 107 тысяч 56, Узбекистане — 49 тысяч 15, Таджикистане — 9 тысяч 171.