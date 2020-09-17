В Кыргызстане от COVID-19 и внебольничной пневмонии вылечились еще 107 человек. Об этом на брифинге сообщила начальник управления общественного здравоохранения Минздрава Айнура Акматова.

По ее словам, в Бишкеке выздоровели 52 человека, в Чуйской области — 4, Ошской —9, Таласской — 1, Иссык-Кульской — 12, Нарынской — 1, Джалал-Абадской — 12, Баткенской — 16.

Всего за весь период зарегистрировали 41 тысячу 317 выздоровевших.

Напомним, что Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.