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Общество

Бишкекский планетарий: суд приступил к рассмотрению иска горожан

В административном суде началось рассмотрение иска жителей Бишкека к ФУГИ о признании недействительным распоряжения о приватизации здания и территории планетария, подписанного в 1995 году. Об этом 24.kg сообщила представитель ОФ «Наше право» Светлана Антропова.

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По ее словам, накануне прошло первое заседание. «Суд упорно выяснял, как нарушены права заявителей, если на момент приватизации планетария им было по два года, как нарушены права самого фонда. Наши ответы, что приватизация проведена в нарушение законодательства, так как это учебно-просветительский центр, расположенный к тому же в охранной зоне, возле парка, судью не удовлетворили. Он потребовал доказательств, что планетарий был учебно-просветительным центром», — рассказала она.

Светлана Антропова добавила, что представители фонда попытались запросить в архиве учредительные документы планетария. «Но так как он сейчас находится в частной собственности, нам отказали. Мы обратимся с ходатайством в суд, чтобы они направили требование в архив», — добавила она.

Напомним, что первая инстанция не стала рассматривать иск по существу, посчитав, что права заявителей — горожан — не нарушены.

Здание планетария несколько раз переходило из рук в руки. Правозащитники надеются: если удастся добиться признания акта приватизации незаконным, можно будет оспорить и последующие сделки.

В настоящее время объект принадлежит сыну экс-спикера Жогорку Кенеша Чыныбая Турсунбекова. Народный избранник в интервью 24.kg сообщал, что компания его семьи готова построить для города планетарий.

Вопрос о судьбе здания не раз поднимали и в Жогорку Кенеше.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/165404/
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