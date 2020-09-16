18:35
USD 79.03
EUR 93.91
RUB 1.05
Общество

Правительство России упростило порядок въезда в страну иностранцев

Правительство России упростило порядок въезда в страну иностранных граждан. Об этом пишет «РИА Новости».

Читайте по теме
Запрет гражданам Кыргызстана на въезд в Россию может быть снят в ближайшее время

Как сообщил на заседании кабмина премьер-министр Михаил Мишустин, иностранцы, имеющие близких родственников с российским гражданством, смогут оформить визу в упрощенном порядке.

По его словам, таковыми будут считаться супруги, родители, дети, братья, сестры, дедушки, бабушки, внуки.

«Такие родственники смогут оформить долгосрочные частные визы со сроком действия до одного года, и сделать это можно будет на основании простого письменного заявления нашего гражданина», — пояснил глава российского правительства.

Из законодательства также исключат норму, из-за которой иностранцам приходилось каждые три месяца выезжать за пределы страны, чтобы сохранить право получить визу.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/165397/
просмотров: 331
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызская диаспора возмущена заявлением экс-посла о присоединении КР к России
Экс-посол пояснил, где обсуждается вопрос вхождения Кыргызстана в состав России
В Москве задержаны кыргызстанцы, находившиеся в розыске за крупное мошенничество
Lancet опубликовал результаты испытаний российской вакцины от COVID-19
Выборы-2020. В России откроют 11 избирательных участков для кыргызстанцев
В России подтвердили первый случай повторного заражения коронавирусом
Авиарейсы из Кыргызстана в Россию: кто и когда может улететь
Иностранные студенты в Кыргызстане просят снизить стоимость контракта
Стали известны четыре города России, куда в сентябре возобновят авиарейсы из КР
Кыргызстан открыл границы для въезда иностранцев. Но не для всех
Популярные новости
Экс-посол пояснил, где обсуждается вопрос вхождения Кыргызстана в&nbsp;состав России Экс-посол пояснил, где обсуждается вопрос вхождения Кыргызстана в состав России
Вторая волна COVID-19. Министр здравоохранения рассказал о&nbsp;подготовке Вторая волна COVID-19. Министр здравоохранения рассказал о подготовке
COVID-19. Расслабились? А&nbsp;зря... COVID-19. Расслабились? А зря...
В&nbsp;школе в&nbsp;Новопавловке заболели дети. Родители опасаются вспышки коронавируса В школе в Новопавловке заболели дети. Родители опасаются вспышки коронавируса
Бизнес
Успейте пройти идентификацию кошелька &laquo;О!Деньги&raquo; до&nbsp;1&nbsp;октября Успейте пройти идентификацию кошелька «О!Деньги» до 1 октября
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; возобновляет начисление пени за&nbsp;несвоевременную оплату «Газпром Кыргызстан» возобновляет начисление пени за несвоевременную оплату
Коплю на&nbsp;квартиру. Куда вложить деньги, чтобы защитить их&nbsp;от&nbsp;инфляции? Коплю на квартиру. Куда вложить деньги, чтобы защитить их от инфляции?
Как открыть депозит и&nbsp;не&nbsp;прогадать? Как открыть депозит и не прогадать?
16 сентября, среда
18:30
17 сентября: где в Бишкеке и регионах отключат свет 17 сентября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
18:27
Дело Атамбаева. Юрист требует привлечь к ответственности судью Марата Сыдыкова
18:19
В полку специального назначения «Шумкар» открыли памятник погибшим сотрудникам
18:11
Правительство России упростило порядок въезда в страну иностранцев
18:09
Выборы-2020. В Бишкеке дополнительные участки открываться не будут