Общественное объединение «Центр защиты детей» в партнерстве с МОФ «Инициатива Розы Отунбаевой» и Technical School of Innovation AUCA начинает проект «Илимдеги кыздар» («Девочки в науке»), финансируемый Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) в Кыргызстане. Об этом сообщили в «Центре защиты детей».

В рамках проекта девочкам-подросткам помогут получить образование в сфере STEM (наука, технологии, инженерия и математика) и претендовать на хорошо оплачиваемую работу. Планируется привлечь к участию 30 тысяч девочек в возрасте 15–18 лет из социально уязвимых семей, сельских районов, семей внутренних мигрантов из новостроек городов Бишкека и Оша, а также Чуйской области.

«Центр защиты детей» будет сотрудничать с 81 школой в Кыргызстане и обучит 500 тренеров по методу равный-равному, повысит осведомленность 10 тысяч родителей о том, как поддержать девочек в их профессиональном выборе.

Также в рамках 3-годичного проекта будут организованы лагеря «Первые шаги в мир науки», чемпионаты по STEM-изобретениям и визиты в бизнес-компании. 3 тысячи девочек будут отобраны для менторской программы.

Все публикации по данному проекту можно найти по следующим хештегам:

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