ВОЗ допустила еще одну казахстанскую вакцину от коронавируса к испытаниям

ВОЗ разрешила испытания еще одной, разработанной в Казахстане вакцины от коронавируса. Об этом сообщил в Facebook директор Международного центра вакцинологии при Казахском национальном аграрном университете Кайсар Табынов.
По его словам, вакцина является совместной разработкой Международного центра вакцинологии Казахского национального аграрного университета и Национального научного центра особо опасных инфекций имени Айкимбаева. Сейчас идут доклинические испытания препарата.
«Друзья, с большой радостью сообщаю, что наша субъединичная SARS-CoV-2 (COVID-19) вакцина на основе наноэмульсионного масляного адъюванта была включена в список вакцинных кандидатов ВОЗ», — написал он.