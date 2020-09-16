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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

ВОЗ допустила еще одну казахстанскую вакцину от коронавируса к испытаниям

ВОЗ разрешила испытания еще одной, разработанной в Казахстане вакцины от коронавируса. Об этом сообщил в Facebook директор Международного центра вакцинологии при Казахском национальном аграрном университете Кайсар Табынов.

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По его словам, вакцина является совместной разработкой Международного центра вакцинологии Казахского национального аграрного университета и Национального научного центра особо опасных инфекций имени Айкимбаева. Сейчас идут доклинические испытания препарата.

«Друзья, с большой радостью сообщаю, что наша субъединичная SARS-CoV-2 (COVID-19) вакцина на основе наноэмульсионного масляного адъюванта была включена в список вакцинных кандидатов ВОЗ», — написал он.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/165371/
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