ВОЗ допустила еще одну казахстанскую вакцину от коронавируса к испытаниям

ВОЗ разрешила испытания еще одной, разработанной в Казахстане вакцины от коронавируса. Об этом сообщил в Facebook директор Международного центра вакцинологии при Казахском национальном аграрном университете Кайсар Табынов.

Читайте по теме ВОЗ разрешила клинические испытания казахстанской вакцины от коронавируса

По его словам, вакцина является совместной разработкой Международного центра вакцинологии Казахского национального аграрного университета и Национального научного центра особо опасных инфекций имени Айкимбаева. Сейчас идут доклинические испытания препарата.

«Друзья, с большой радостью сообщаю, что наша субъединичная SARS-CoV-2 (COVID-19) вакцина на основе наноэмульсионного масляного адъюванта была включена в список вакцинных кандидатов ВОЗ», — написал он.