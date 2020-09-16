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Общество

17 сентября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».

1
Бишкек
  • 9.00-17.00 — микрорайон «Восток-5», 11/2;
  • 10.00-18.00 — жилмассив «Красный строитель», улица Осмонкула, 158а, 158ж, 158/1, 158/5, Абдыкадырова, 129б,158а;
  • 9.00-18.30 — улицы Советская, 105, 105/1, 119/2, 105/2, Боконбаева, 63, Усенбаева, 26;
  • 9.00-19.00 — отрезки улиц Океева, Масалиева, проспекта Чингиза Айтматова;
  • 9.30-18.00 — отрезки улиц Табышалиева, Ганди, Баялинова, Рыскулова, Тюменской, Манаса, жилмассив «Саламалик» (улицы Эркин-Сай, Кокчетавская);
  • 9.00-18.00 — жилмассив «Колмо» (улицы Жанылык, Дастан, Жаштык), улицы Токтогула, Тыныстанова.
2
Чуйская область

Аламединский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Таш-Добо (улицы Горького, Ленина, Подгорная, Южная, Бегельдинова, Советская, Колхозная, Нарынская, Кооперативная, Больничная, Ала-Тоо, Аптечная), Бир-Булак (улицы Первомайская, Каракольская, Ай-Булак, переулок Зеленый), Садовое, Аламедин (улицы Пролетарская, ГЭС-3, Гэсовская), Восток (улицы Ленина, Энгельса, Тельмана, Маркса), Дачное (улицы Береговая, Ленина, ГЭС-5), Прохладное (улицы Пушкина, Первомайская), Верхняя Ат-Башы (улица Грозденская), Кайырма, Мраморное, Байтик (улицы Эшмамбетова, Ала-Арчинская, Раимбекова, Суюмбаева, переулок Молодежный), Дачное (улицы Чехова, 40 лет Победы, Строительная, Жукова);

Сокулукский

  • 8.30-17.00 — села Шалта (улицы Западная, Школьная, Шукуралиева), Военно-Антоновка (улицы Октябрьская, Школьная), Маловодное (улицы Пролетарская, Ленина);
  • 9.00-17.00 — села Сокулук, Романовка, Ак-Жол (улицы Восточная, Школьная, Фрунзе, Проектируемая, Киргизская, Абая, Молодежная), Белек (улицы Токтогула, Ленина, Байтору, Фрунзе, Новая, кошара);

Московский

  • 9.00-17.00 — села Петровка (улица Искра), Беловодское (улицы Колхозная, Калинина), Садовое (улицы Луговая, Токтогула, Советская, Кыргызская, Дружба, Кошевого, Ситникова), Телек (школа, здание айыл окмоту), Ак-Суу (улицы Дружба, Тополевая, Заречная);

Панфиловский

  • 9.00-17.00 — село Вознесеновка;

Кантский

  • 9.00-17.00 — села Жерказар (улицы Айдарбекова, Сыдыкова, Осмонова), Туз (улица Дайырбек), Уч-Эмчек (улица Кыпчак), Первомайское (улицы Западная, Первомайская, Прудовая, Советская);

Чуйский

  • 9.00-17.00 — села Чуй (улицы Ломоносова, Береговая), ущелье Шамшы (кошары).
3
Ошская область
  • 9.00-18.00 — сельские управы Сары-Таш, Жазы, Баш-Добо, города Узген, Ош (села Учар, Кенеш, СМУТТ, микрорайон «Ак-Тилек»);
4
Баткенская область
  • 9.00-18.00 — сельские управы Халмион, Алга, Пульгон, Кыргыз-Кыштак, Ак-Турпак.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/165367/
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