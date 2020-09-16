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Общество

Нам дышать нечем. Кыргызстанцы в Москве просят создать условия для избирателей

Кыргызстанцы в Москве просят создать условия для избирателей. В эти дни у здания посольства КР в России собирается большое количество желающих проголосовать, но людей по несколько часов держат в тесных помещениях. Об этом рассказал кыргызстанец Калдарбек Омокеев.

Мужчина опубликовал видео на своей странице в Facebook. Он сообщает, что в период пандемии коронавируса, когда необходимо соблюдать дистанцию, люди толпятся, чтобы сдать биометрику и заполнить заявку по форме № 2.  

«Возле здания посольства образовалась такая очередь. Люди пришли, оставив работу, чтобы пройти биометрическую регистрацию и заполнить заявку по форме № 2. Консульский отдел, который находится на улице Малая Полянка, 12а, не работает. Нам говорят, если бы дали консульскому отделу аппараты, они бы работали. Почему не выдадите аппараты и не создадите условия? Здесь уже людям дышать нечем. Говорят, соблюдать социальную дистанцию нужно во время пандемии, но как это возможно при таких условиях?» — возмущается автор видео.

При этом он добавил, что в день выборов очередь будет еще больше. «Поэтому создайте условия для избирателей заранее», — резюмировал он. 

В МИД 24.kg сообщили, что изучают видео и выясняют обстоятельства происходяшего в диппредставительстве.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/165359/
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