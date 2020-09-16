Новую службу частных агрономов создали на Иссык-Куле

В Иссык-Кульском районе для сельчан создали новую службу частных агрономов. Девяти первым специалистам вручили сертификаты о повышении квалификации и в виде первой помощи импортные опрыскиватели.

По словам первого заместителя акима района Динары Акматовой, с нового года планируют ввести таких специалистов в каждом айыльном округе. Они будут оказывать практическую помощь местным фермерам и садоводам.

В прошлом за плечами частных агрономов огромный опыт работы в сельском хозяйстве.

«Сейчас рассматриваем вопрос расценок новой службы по оказанию услуг населению. Государство окажет частникам помощь на первом этапе, поможет создать стартовый капитал в виде опрыскивателей и удобрений. Когда новая служба встанет на ноги, она перейдет на самофинансирование», — рассказал заместитель начальника управления карантинной защиты Иссык-Кульской области Виктор Шурыгин.