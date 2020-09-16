Число зараженных коронавирусом в мире превысило 29,5 миллиона человек

За последние сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 295 тысяч 729. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 29 миллионов 571 тысяча 333 человека. Больше всего зараженных в США (6 миллионов 605 тысяч 733), Индии (5 миллионов 20 тысяч 359), Бразилии (4 миллиона 382 тысячи 263), России (1 миллион 69 тысяч 873), Перу (733 тысячи 860), Колумбии (728 тысяч 590), Мексике (676 тысяч 487), Южной Африке (651 тысяча 521) и Испании (603 тысячи 167).

Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 188 странах мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 20 миллионов человек. За сутки показатель вырос на 217 тысяч 643 человека.

Количество смертей от коронавируса достигло 934 тысяч 986. За последние сутки показатель вырос на 6 тысяч 644 человека. В том числе в США скончались 195 тысяч 915 человек, Бразилии — 133 тысячи 119, Индии — 82 тысячи 66, Мексике — 71 тысяча 678 и Великобритании — 41 тысяча 753.

В Кыргызстане зарегистрировали 45 тысяч 72 случая заражения коронавирусом, Казахстане — 106 тысяч 984, Узбекистане — 48 тысяч 429, Таджикистане — 9 тысяч 129.