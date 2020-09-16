В Кыргызстане выявили еще 73 случая внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом на брифинге сообщила начальник управления общественного здравоохранения Айнура Акматова.

По ее словам, в Бишкеке заболели 11 человек, в Оше — 3, Чуйской области — 5, Ошской — 14, Таласской — 3, Иссык-Кульской — 9, Джалал-Абадской — 9, Баткенской — 18, Нарынской — 1.

Всего в стране зарегистрировали 45 тысяч 72 случая внебольничной пневмонии и COVID-19.