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Общество

Шоумен Артур Цветков подал иск к Ассоль Молдокматовой в московский суд

Российский ведущий и шоумен Артур Цветков подал иск к Ассоль Молдокматовой в один из судов города Москвы. Об этом он написал в своем аккаунте в Instagram.

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По его словам, детально запросить все данные по зарегистрированному иску можно у представителей ведущего.

«Еще раз хочу вернуться к ситуации, которая произошла месяц назад между мной и гражданином Кыргызстана. Сейчас конфликт между нами исчерпан, мы пожали друг другу руки. Однако мирное решение устроило далеко не всех, а именно — общественную деятельницу Ассоль, которая решила дать конфликту иное развитие. Чтобы предотвратить дальнейшее разжигание ситуации, мы вместе с командой адвокатов Москвы подали исковое заявление в один из судов города», — написал Артур Цветков.

Отметим, что российский ведущий и шоумен Артур Цветков намерен взыскать с Ассоль Молдокматовой $1 миллион. Об этом он написал в своем аккаунте в Instagram. По его словам, конфликт с сотрудником общепита из Кыргызстана подхватила Ассоль Молдокматова и назвала Артура Цветкова «нацистом».

Позже адвокат Ассоль Молдокматовой Рустам Абдурауфов записал видеообращение к российскому телеведущему.

Напомним, что Артур Цветков напал на кыргызстанца, который работает в точке общепита в Москве. Видео инцидента распространили в соцсетях. Ведущий зашел в заведение общепита со спущенной на подбородок маской. На замечание надеть ее среагировал агрессивно, стал грубить и нападать на работника. Артур Цветков вызвал полицию и написал заявление, которое сотрудники правоохранительных органов столицы РФ приняли.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/165301/
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