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Общество

«Кыргызнефтегаз» планирует модернизировать нефтеперерабатывающий завод

«Кыргызнефтегаз» планирует модернизировать нефтеперерабатывающий завод в Джалал-Абаде. Об этом сообщил портал государственных закупок.

По его данным, компания объявила тендер на разработку технико-экономического обоснования (ТЭО) модернизации нефтеперерабатывающего завода ЗАО «Кыргыз Петролеум Компани». На эти цели планируется потратить 12 миллионов сомов.

На сайте «Кыргыз Петролеум Компани» отмечается, что компания является дочерним предприятием «Кыргызнефтегаза». Завод занимается производством нефтепродуктов и других видов сырья и предоставляет услуги по переработке нефти. На данный момент предприятие производит три вида продукции: бензин, дизель, мазут.

НПЗ (нефтеперерабатывающий завод) ЗАО «КПК» спроектирован для переработки 500 тысяч тонн сырой нефти в год и несколько меньшего объема альтернативного сырья, такого, как газовый конденсат, дистилляты, некондиционные нефтепродукты. Основным партнером компании является предприятие — владелец ОАО «Кыргызнефтегаз».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/165296/
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