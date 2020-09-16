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Общество

Родители новопавловских первоклассников опровергли информацию о заболевших детях

Родители новопавловских первоклассников опровергли информацию о заболевших детях. Об этом они сообщили 24.kg.

«Мы родители первоклассников Новопавловской школы-гимназии. В нашем учебном заведении никто не болел. Наверное, родитель, который жаловался, писал в своих интересах. Но у нас нет жалоб и возмущений. Приходим в масках. Дети сидят в классах в шахматном порядке, как положено. Антисептики, влажные салфетки приносим. Мы удивились, увидев такую информацию. Никаких жалоб на учителя не имеем», — рассказали родители.

Между тем пресс-секретарь Минобразования Марина Гречаная со ссылкой на директора указанной школы заявила, что на 14 сентября там не обнаружено учеников с повышенной температурой, а Айнура Турдунбекова не является учителем Новопавловской школы-гимназии.

Сама же Айнура Турдунбекова в разговоре с 24.kg пояснила, что она продолжает работать учительницей в указанном учебном заведении и сегодня, как обычно, вела уроки у первоклассников.

Напомним, ранее учительница Айнура Турдунбекова рассказала 24.kg, что у нее была температура ночью 13 сентября. Но наутро все пришло в норму. «Родители двоих учеников сообщили, что у их детей высокая температура. Поэтому они не пришли на занятия», — говорила она.

По этому поводу один из родителей выражал свои опасения вспышки коронавируса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/165293/
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