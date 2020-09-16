Родители новопавловских первоклассников опровергли информацию о заболевших детях. Об этом они сообщили 24.kg.
«Мы родители первоклассников Новопавловской школы-гимназии. В нашем учебном заведении никто не болел. Наверное, родитель, который жаловался, писал в своих интересах. Но у нас нет жалоб и возмущений. Приходим в масках. Дети сидят в классах в шахматном порядке, как положено. Антисептики, влажные салфетки приносим. Мы удивились, увидев такую информацию. Никаких жалоб на учителя не имеем», — рассказали родители.
Сама же Айнура Турдунбекова в разговоре с 24.kg пояснила, что она продолжает работать учительницей в указанном учебном заведении и сегодня, как обычно, вела уроки у первоклассников.
По этому поводу один из родителей выражал свои опасения вспышки коронавируса.