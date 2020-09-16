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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Для строящихся больниц закупят рентген-аппараты, УЗИ, мониторы и дефибрилляторы

Для оснащения трех строящихся и восьми перепрофилируемых больниц поставят оборудование на 68 миллионов 879 тысяч 686 сомов. Об этом сообщили в Минздраве.

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По его данным, в лечебницах установят 886 комплектов двух- и трехфункциональных кроватей. В комплект входит матрац, прикроватная тумбочка, штатив, прикроватный столик для питания.

Помимо этого, планируются поставки рентген-аппаратов, стационарных и мобильных, прикроватных мониторов, дефибрилляторов, электрокардиографов, УЗИ-аппаратов.

Договоры поставок заключены с девятью компаниями. Основные поставки ожидают на этой неделе.

За счет средств «Безопасного города» Минздрав объявил тендер на закупку 37 автомашин скорой помощи, из них 27 — высокой проходимости, 10 — моноприводных.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/165262/
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