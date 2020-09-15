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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Кыргызстанцев предлагают освободить от сооплаты за медуслуги на время ЧП и ЧС

В правительство внесен проект решения об освобождении граждан от сооплаты за медицинские услуги в период чрезвычайной ситуации или чрезвычайного положения. Об этом сообщили в Фонде обязательного медицинского страхования.

По его данным, разработаны дополнения в постановление о сооплате за медицинские услуги, предоставляемые организациями здравоохранения по программе государственных гарантий. Документ создан для социальной поддержки населения при получении ими медицинских услуг в период чрезвычайной ситуации или чрезвычайного положения по COVID-19.

«Предлагается поддержать кыргызстанцев путем освобождения от сооплаты пациентов, независимо от гражданства, наличия прав на льготы и статуса застрахованности, поступающих в организации здравоохранения, работающие в системе единого плательщика. Проект находится на рассмотрении аппарата кабмина», — заключили в ФОМС.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/165239/
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