16 сентября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».

1 Бишкек Бишкек

9.00-17.00 — улицы Московская, 15, Суюмбаева, 17, микрорайон «Восток-5», 8/2, жилмассив «Мурас-Ордо»;

9.00-14.00 — жилмассив «Кок-Жар» (улицы Сайма-Таш, Молдокулова, Кок-Жайык, Акылбекова);

9.00-18.00 — жилмассивы «Кок-Жар» (улицы Шоокум, 13а, Арстанбап, Кулмурзаева), «Арча-Бешик» (улицы 14-17-я, Арча-1, Арча-3), проспект Чингиза Айтматова, улицы Лумумбы, 145, Пожарского, Минина;

9.30-18.00 — жилмассив «Колмо» (улицы Жеткинчек, Максат, Кулиева, Тендик, Медина, Дастан, Жаштык), отрезки улиц Циолковского, Чортекова, Айни, Абдраева, Сельсоветской, Путейской, Месароша, Арзамасской, Джамгерчинова, Орозова, 2-й Товарной, проспект Дэн Сяопина, переулок Шуштубе;

10.00-18.00 — жилмассив «Красный строитель»;

13.00-17.00 — микрорайон «Учкун» (улицы Уч-Тулга, Чункурчак). 2 Чуйская область Чуйская область Аламединский РЭС 9.00-17.00 — села Аламедин (улицы Набережная, Гидростроительная, Заречная, Алма-Атинская, Панфилова, Чапаева), Озерное, Васильевка, Виноградное, Полевое, Дачное (улицы 40 лет Победы, Строительная, Чехова, Жукова), Байтик (улицы Ала-Арчинская, Раимбекова, Суюмбаева, Эшмамбетова, переулок Молодежный), Прохладное (улицы Пушкина, Первомайская); Сокулукский РЭС 8.30-17.00 — села Шалта (улицы Западная, Школьная, Шукуралиева), Военно-Антоновка (улицы Октябрьская, Школьная), Кызыл-Туу (улицы Проектируемая, Ибраимова, Мамеева, Жыламыш, Жылжымышова, Исмаила, Билалы), Сокулук (улицы Достук, Фрунзе, Восточная), Романовка (улицы Восточная, Фрунзе), Камышановка (улицы Комсомольская, Школьная, Мира, Молодежная);

9.00-18.00 — Шопоков (улицы Токтогула, Фрунзе, Машиностроительная, Горького, Дружбы, Футбольная, Панфилова, Мира), села Гавриловка (улицы Школьная, Забайкальская, Дружбы, Южная, Тургенева, Восточная, Фрунзе), Джаны-Джер (1-й микрорайон, улицы Молодой Гвардии, Новая, Мичурина, Жукова, Правды, Жданова, Спортивная, Лесная, Больничная, Дзержинского, Северная, Апасова, детсад, Оторова, Строительная, Шопокова, Бектоо, Пионерская, Садовая, Свободы, Школьная, Фрунзе, Зеленая, Балка, переулки Северный, Лесной), Западное (улицы Молодой Гвардии, Парковая, Гасана Гусеинова, Октября);

9.00-11.00 — села Сокулук (улицы Кирова, Достук, Свердлова, Ленина, Кайназарова, Юбилейная, Солнечная, Полевая, Ленинградская, Школьная, Ошская, Весенняя, Набережная, Московская, Мира, Победы), Романовка (улицы Озерная, Фрунзе, Комсомольская, Пионерская, Западная, Полевая), город Шопоков (улицы Пионерская, Комсомольская, Гоголя);

17.00-19.00 — села Сокулук (улицы Фрунзе, Достук, Кайназарова, Ленина, Солнечная, Юбилейная, Полевая, Весенняя, Ленинградская, Ошская, Победы, Набережная, Московская, Мира, Школьная), Романовка (улицы Озерная, Фрунзе, Пионерская, Полевая, Комсомольская, Западная), город Шопоков (улицы Пионерская, Комсомольская, Гоголя); Московский РЭС 8.00-13.00 — село Кош-Добо (улицы Ленина, Горького, Матросова, Солнечная, Юбилейная);

9.00-17.00 — села Беловодское (улицы Фрунзе, Луговая, Кирова, Комсомольская, Крупской, Рябова, Северная, Тулобердиева, Красноармейская, Береговая, Дачная, Восточная), Александровка (улицы Ташкентская, Чапаева, Крупской, Ключевая, Можайская, Дружбы, Ворошилова, Первомайская, Почтовая, Токтогула);

8.30-17.00 — села Винсовхоз, Ак-Суу, поселок Кирпичный; Жайылский РЭС 8.30-17.00 — Кара-Балта (улицы Пограничная, Агрономическая, Панфилова, Громова, Суворова, Фрунзенская, Комсомольская, Оборонная, Труда, Интернациональная, 50 лет Киргизии, Буденного, Киргизская, Чуйская, Грибоедова, Орджоникидзе, Кооперативная, Луговая, Учительская, Ананьева, Молодежная), села Алексеевка (улицы Калинина, Фурманова, Киевская, Первомайская), Джон-Арык, Джекен, Федоровка, Орто-Суу, Полтавка (улицы Горького, Коминтерна), Калининское (улицы Космонавтов, Гагарина, Бедного, Коммунистическая, Новая, Северная); Панфиловский РЭС 9.00-17.00 — села Вознесеновка (улицы Советская, Северная, Центральная), Панфиловское (улица Кокоева), Каптал-Арык (улицы Южная, Тихонова, Жаштык, Октябрьская, Центральная); Кантский РЭС 9.00-17.00 — села Новопокровка (улицы Советская, Ленина, Фрунзе, Алма-Атинская, Линейная, Горького, Октябрьская, Эшпая, Шевченко, Маяковского, Кирова), Дмитриевка (улицы Ленина, Фрунзе, Братьев Пиндюриных), Жерказар (улицы Айдарбекова, Сыдыкова, Осмонова); Чуйский РЭС 9.00-17.00 — села Кош-Кашат (улицы Береговая, Веселая), Он Бир (улицы Он бир-Жылга, Кок-Каптал), Ден-Арык.

3 Ошская область Ошская область

9.00-18.00 — сельская управа Сары-Таш, город Узген, села Баш-Булак, Каратай.

4 Баткенская область Баткенская область