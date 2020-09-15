За полтора месяца завершена реконструкция семи инфекционных больниц

Завершена реконструкция 7 инфекционных больниц из 12 запланированных. Об этом на брифинге сообщил премьер-министр Кубатбек Боронов.

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По его словам, все отремонтированные больницы будут оснащены необходимым медицинским оборудованием. Минздрав в настоящее время решает вопрос с кадровым составом.

«Туда будет привлечен медперсонал из других учреждений или же будут перераспределены сотрудники, уже работающие в этих больницах», — отметил Кубатбек Боронов.

Напомним, строительство и капитальный ремонт объектов здравоохранения начался в августе. Правительство тогда обещало завершить их за два месяца. Работы финансируются из средств республиканского бюджета и Фонда социального партнерства и развития регионов.