Расчистка дороги в Кара-Кече займет примерно неделю. Об этом сообщили в пресс-службе ГП «Кыргызкомур».

По предварительным данным, объем оползневой массы составляет 2 миллиона кубометров, длина перекрытого участка — 500 метров, высота от уровня стратегической трассы — 25 метров.

Для восстановления автосообщения с участком «Центральный» месторождения Кара-Кече Минтранс планирует привлечь два экскаватора, «Кыргызкомур» выделит бульдозер. Ведутся переговоры с угледобывающими предприятиями Кавакского буроугольного бассейна с целью привлечения дополнительной техники.

Напомним, что вчера оползень перекрыл русло реки Кара-Кече, разрушил линии электропередачи и заблокировал дорогу на этом участке.