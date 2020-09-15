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Общество

Расчистка дороги в Кара-Кече займет примерно неделю

Расчистка дороги в Кара-Кече займет примерно неделю. Об этом сообщили в пресс-службе ГП «Кыргызкомур».

По предварительным данным, объем оползневой массы составляет 2 миллиона кубометров, длина перекрытого участка — 500 метров, высота от уровня стратегической трассы — 25 метров.

Для восстановления автосообщения с участком «Центральный» месторождения Кара-Кече Минтранс планирует привлечь два экскаватора, «Кыргызкомур» выделит бульдозер. Ведутся переговоры с угледобывающими предприятиями Кавакского буроугольного бассейна с целью привлечения дополнительной техники.

Напомним, что вчера оползень перекрыл русло реки Кара-Кече, разрушил линии электропередачи и заблокировал дорогу на этом участке.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/165209/
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