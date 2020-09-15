В Кыргызстане семь спортсменов получили звание мастера спорта. Об этом сообщили в пресс-службе Госагентства физкультуры и спорта.
Согласно единой спортивной классификации страны приказом госагентства спортивные звания «Мастер спорта Кыргызстана международного класса» и «Мастер спорта Кыргызстана» присвоены следующим спортсменам:
«Мастер спорта Кыргызской Республики международного класса»:
- Валерия Качалко, вид спорта — танцевальный спорт.
«Мастер спорта Кыргызской Республики»:
- Эркайым Жапарова, вид спорта — таэквон-до WTF;
- Бакдаулет Эгембердиев — греко-римская борьба;
- Даулет Айдарбеков — греко-римская борьба;
- Базарбек уулу Эламан — борьба на поясах;
- Мелис уулу Сыймык — борьба на поясах;
- Уланай Салиева — дзюдо.