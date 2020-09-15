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Общество

В Кыргызстане семь спортсменов получили звание мастера спорта

В Кыргызстане семь спортсменов получили звание мастера спорта. Об этом сообщили в пресс-службе Госагентства физкультуры и спорта.

Согласно единой спортивной классификации страны приказом госагентства спортивные звания «Мастер спорта Кыргызстана международного класса» и «Мастер спорта Кыргызстана» присвоены следующим спортсменам:

«Мастер спорта Кыргызской Республики международного класса»:

  • Валерия Качалко, вид спорта — танцевальный спорт.

«Мастер спорта Кыргызской Республики»:

  • Эркайым Жапарова, вид спорта — таэквон-до WTF;
  • Бакдаулет Эгембердиев — греко-римская борьба;
  • Даулет Айдарбеков — греко-римская борьба;
  • Базарбек уулу Эламан — борьба на поясах;
  • Мелис уулу Сыймык — борьба на поясах;
  • Уланай Салиева — дзюдо.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/165187/
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