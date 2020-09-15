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Общество

Министерство образования обещает оснастить 1,2 тысячи школ компьютерами

Более 25 тысяч компьютеров будет передано в 1,2 тысячи школ Кыргызстана в рамках совместного проекта Министерства образования и науки и Международной ассоциации развития «Образование для будущего». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По ее данным, в рамках проекта в 1,2 тысячи школах будут созданы специальные компьютерные классы.

В каждом будет 15 компьютеров, мультифункциональное устройство (сканер, принтер, копировальный модуль).

«В этих школах будет открыто по шесть мультимедийных классов (проектор, компьютер, UPS), что позволит использовать в обучении электронные материалы по всем основным предметам с особым упором на математику и предметы научно-естественного цикла», — отметили в ведомстве.

Компьютерные классы также откроют в Республиканском институте повышения квалификации и переподготовки педагогических работников при МОН КР и восьми педагогических колледжах.

«Кроме того, проект предусматривает поддержку технологического обучения — создание цифрового школьного контента. Разрабатываются и переводятся на кыргызский и русский языки учебники в электронном формате по всем предметам для начальных и средних классов преимущественно по естественно-научным предметам (физика, химия, биология). 70 процентов материалов будет на кыргызском языке», — добавили в ведомстве.

В рамках подготовки к участию в Международной программе по оценке образовательных достижений учащихся (PISA) 36 тысяч учителей пройдут повышение квалификации по методикам преподавания естественных наук и на курсах ИКТ для повышения эффективности обучения учащихся.

Отметим, в Кыргызстане, по данным Минобразования, насчитывается 2 тысячи 292 школы.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/165179/
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