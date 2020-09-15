Медики из-за пандемии COVID-19 готовятся к росту двойной инфекции. Как уберечься

Поздней осенью традиционно растет количество заболевших гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ). Пандемия COVID-19 может обострить и без того напряженную ситуацию.

Как не заразиться гриппом и коронавирусом и можно ли ускорить выздоровление, если все-таки подхватил недуг? Об этом 24.kg рассказал заведующий отделом профилактики инфекционных заболеваний Республиканского центра укрепления здоровья и массовой коммуникации Сагынбек Уезбаев.

— Когда нам ждать рост заболеваемости гриппом?

— Грипп имеет сезонную природу. Чаще всего заболеть им можно поздней осенью (в конце ноября — начале декабря), либо в конце зимы (февраль — начало марта). Это как раз то время, когда еще не установилась погода, днем довольно тепло, а к вечеру или с утра холодно. Люди, надеясь на тепло, легко одеваются, а днем или вечером мерзнут, организм переохлаждается.

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Симптомы гриппа — общее недомогание, слабость, температура, першение в горле, чихание, кашель. Грипп может осложниться легочными заболеваниями от легкой степени до пневмонии. Также он может обострить некоторые хронические заболевания (со стороны сердечно-сосудистой системы, эндокринной и других).

При этом в мире гриппом болеет небольшой процент населения, 15-20 процентов. Это люди, подвергшиеся переохлаждению, или со слабым иммунитетом. Ежегодно Всемирная организация здравоохранения фиксирует более 50 миллионов случаев заболевания гриппом, из них примерно 650 тысяч смертельных случаев из-за осложнений после гриппа.

В нынешнем году в связи с пандемией ковида мы ожидаем определенный подъем смешанной, микст-инфекции (коронавируса и гриппа типа А).

Если человек переболел ранее, летом или весной, то вероятность повторного заболевания низка, но она есть — если выработался недостаточно адекватный иммунитет. Те, кто не болели, могут заболеть одновременно гриппом и коронавирусом. Симптомы в принципе одинаковые, но у COVID-19 течение тяжелее.

— Какие шансы не умереть при двойной инфекции?

— Почти 100 процентов. Это же не смертельные болезни. Конечно, расслабляться не стоит, но и причин для паники нет.

Все зависит от иммунитета и психологического настроя человека, от образа жизни, питания, отдыха, привычек.

Ведите обычный образ жизни. Можно увеличить количество витаминов и уровень физической активности, отрегулировать питание, оно должно быть действительно правильным и здоровым. Также важны здоровый сон и устойчивость к стрессу. То есть берем на вооружение все, что укрепляет иммунитет.

Лечите хронические болезни заранее, пока еще теплое время года. Не стоит так сильно переживать. У переболевших формируется достаточно хороший иммунитет. Некоторые специалисты, например, корейские, говорят о пожизненном иммунитете. В этом году, кто переболел ковидом, скорее всего не будут уже болеть им.

— Власти призывают заранее пройти вакцинацию от гриппа. Насколько она эффективна?

— Каждый год мы подвергаемся атаке нового штамма гриппа, а вакцина, которая применяется, выработана для прошлогоднего штамма. Поэтому есть определенные сомнения, насколько она будет эффективна в этом году. Стопроцентной гарантии никто не даст. Но если даже человек заболеет гриппом, то легче его перенесет.

Есть более эффективные механизмы противостояния вирусу — иммунитет. Против него мало кто может предъявить аргументы.

Почему иммунитет ослаблен? Многие люди в последнее время стали нервозные, возможно, из-за политических событий, экономического кризиса и других причин. Эта нервозность тоже подтачивает иммунитет. Плюс питание неправильное, двигательная активность низкая.

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Минимум 30 минут должна быть двигательная активность в день. Быстрая ходьба, бег, теннис, волейбол, футбол — занимайтесь любыми видами спорта, но так, чтобы вспотели всем телом!

Физкультура сама по себе повышает иммунитет, избавляет от вредных веществ, вырабатывает гормоны счастья, которые тоже укрепляют иммунитет, сосуды, выводят из тела свободные радикалы, шлаки, укрепляют мышцы и противостоят болезням, удлиняют жизнь и улучшают ее качество. Очень много пользы от активных движений, но мы даже этого не выполняем. А потом хотим простыми лекарствами, таблетками и укольчиками излечиться. Это невозможно.

— Много споров возникает и по поводу оксолиновой мази и противовирусных препаратов. Стоит ли их использовать?

— Ворсинки в носу — естественный фильтр, барьер от пыли, микробов, вирусов. В носу также согревается вдыхаемый воздух и тем самым снижается вероятность воспаления горла. Нос надо содержать в чистоте, промывать простой теплой водой, минимум два раза в день, чаще — еще лучше.

Оксолиновая мазь и различные спреи, которые раньше рекомендовали в сезон гриппа, имеют отрицательный, обратный эффект. Они склеивают ворсинки и снижают функцию барьера.

Ничего не нужно в нос! Сейчас необходимо вылечить все хронические заболевания (риниты, гаймориты), чтобы нос адекватно выполнял свои функции.

— Если человек все-таки заболел, как долго оставаться ему дома и когда обращаться к врачу?

— За два дня организм вырабатывает иммунный ответ вирусу, в течение пяти-семи дней вирус полностью обезвреживается. Это зависит от количества вирусов и иммунитета. Чтобы не заражать окружающих, оставайтесь дома 7-10 дней. Следите за температурой, 38,5 градуса — нормальная реакция организма. Если температура не падает и ничем не сбивается, надо обращаться к врачу. А также если присоединяется одышка, кашель и боли в грудной клетке.

При заболевании советуют пить антигриппин, но и природные антибиотики никто не отменял. Чеснок, имбирь, мед повышают иммунитет, чай с лимоном, малиной. Обильное питье снимает дезинтоксикацию, питание должно быть белково-растительное, меньше углеводов.

Таким образом, чтобы уберечься от гриппа, повышаем иммунитет. А в сезон заболеваемости носим маски, избегаем мест скопления людей, проветриваем помещения, чаще моем руки, особенно после контакта с подозрительными поверхностями, обрабатываем антисептиками. Эти меры останутся с нами надолго.