В УВД Джалал-Абадской области требуются сотрудники. Объявлен конкурс

УВД Джалал-Абадской области объявляет конкурс на замещение руководящих должностей среднего и высшего состава. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

По ее данным, в конкурсе могут принять участие граждане Кыргызстана, достигшие 19-летнего возраста, но не старше 35 лет.

Свободные должности:

участковый инспектор инспекции по делам несовершеннолетних службы общественной безопасности Чаткальского ОВД;

инспектор группы учета и статистики Токтогульского ОВД.

Документы кандидатов для участия в конкурсе принимаются управлением внутренних дел области до 4 октября.