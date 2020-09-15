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Общество

В УВД Джалал-Абадской области требуются сотрудники. Объявлен конкурс

УВД Джалал-Абадской области объявляет конкурс на замещение руководящих должностей среднего и высшего состава. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

По ее данным, в конкурсе могут принять участие граждане Кыргызстана, достигшие 19-летнего возраста, но не старше 35 лет.

Свободные должности:

  • участковый инспектор инспекции по делам несовершеннолетних службы общественной безопасности Чаткальского ОВД;
  • инспектор группы учета и статистики Токтогульского ОВД.

Документы кандидатов для участия в конкурсе принимаются управлением внутренних дел области до 4 октября.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/165175/
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