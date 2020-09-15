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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Число зараженных коронавирусом в мире превысило 29,2 миллиона человек

За последние сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 372 тысячи 851. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 29 миллионов 275 тысяч 604 человека. Больше всего зараженных в США (6 миллионов 554 тысячи 335), Индии (4 миллиона 930 тысяч 236), Бразилии (4 миллиона 345 тысяч 610), России (1 миллион 64 тысячи 438), Перу (729 тысяч 619), Колумбии (721 тысяча 892), Мексике (671 тысяча 716), Южной Африке (650 тысяч 749) и Испании (593 тысячи 730).

Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 188 странах мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 19,8 миллиона человек. За сутки показатель вырос на 313 тысяч 913 человек.

Количество смертей от коронавируса достигло 928 тысяч 342. За последние сутки показатель вырос на 5 тысяч 605 человек. В том числе в США скончались 194 тысячи 530 человек, Бразилии — 132 тысячи 6, Индии — 80 тысяч 776, Мексике — 71 тысяча 49 и Великобритании — 41 тысяча 726.

В Кыргызстане зарегистрировали 44 тысячи 999 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 106 тысяч 920, Узбекистане — 47 тысяч 995, Таджикистане — 9 тысяч 88.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/165174/
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