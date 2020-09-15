Дистанционное образование. Дети вместо учебы работают

Некоторые школьники не посещают онлайн-уроки, вместо этого работая на базарах, автомойках, в точках общепита и других местах. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

По ее данным, сотрудники муниципалитета пешком обходят городские улицы в поисках детей, которые попрошайничают, работают, подвергаются насилию.

В ходе рейда в Первомайском районе на одной из автомоек в районе Западного автовокзала обнаружен подросток — ученик лицея № 100. Специалисты управления соцзащиты и правоохранительных органов провели разъяснительную беседу с ребенком, администрацией заведения.

В муниципалитете напомнили телефоны отделов поддержки семьи и детей, по которым могут обратиться горожане, ставшие свидетелями жестокого обращения с детьми или увидевшие детей, занимающихся попрошайничеством:

Октябрьский район: 0312510375, 0772637987 — Назгуль Солтонбаева;

Ленинский район: 0312883899, 0502021404 — Нуриза Сталбекова;

Свердловский район: 0312530576, 0706821676 — Тамара Акжолтоева;

Первомайский район: 0312670386, 0553225905 — Айбек Бекетаев.

Номер горячей линии Министерства труда и социального развития КР: 111. Кроме того, можно обращаться в милицию по номеру 102.