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Общество

Российские ученые доказали, что жизнь на Землю была занесена из космоса

Российские ученые показали доказательства занесения жизни на Землю из космоса и возникновения жизни до появления планеты. Об исследовании РИА Новости рассказал академик РАН, научный руководитель сектора астробиологии в Объединенном институте ядерных исследований, один из авторов научной работы Алексей Розанов.

С помощью электронных микроскопов  российским ученым удалось сделать качественные снимки окаменелых микроорганизмов, обнаруженных внутри древнего метеорита Оргей, который упал во Франции в 1864 году. Эти микроорганизмы могли существовать в момент зарождения Солнечной системы, то есть до формирования Земли.

«Это не открытие, а установление твердой фактуры, что панспермия (занесение жизни на Землю) — это реальное явление», — отметил Розанов. По словам ученого, многие доказательства были найдены еще после падения метеорита, однако ученые интерпретировали факты немного иначе, «чтобы не пугать людей».

«Полученные нами снимки хорошо интерпретируются, против них уже не поспоришь. Но спорить все равно будут. Люди, которые никогда не занимались этим, они спорят больше всего», — заключил ученый.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/165154/
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