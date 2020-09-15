Помогите спасти ребенка: малышке Айлин требуется трансплантация костного мозга

Восьмимесячной Айлин Тейтбековой срочно требуется трансплантация костного мозга. У нее рак мозга. Просьба о помощи в сборе средств на операцию опубликована в социальной сети Facebook.

Девочке поставили диагноз «острый лимфобластный лейкоз». Необходимо собрать $100 тысяч. Айлин согласились прооперировать медики Турции.

Кто желает помочь Айлин, может перечислить средства:

Demirbank

1180000029245407 (в сомах)

1180000029245508 (в долларах)

Visa 4215 8901 35132709 Indira Sapanova

Сбербанк 5469 4000 2123 2439

«Элсом» 0706090925