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Общество

Помогите спасти ребенка: малышке Айлин требуется трансплантация костного мозга

Восьмимесячной Айлин Тейтбековой срочно требуется трансплантация костного мозга. У нее рак мозга. Просьба о помощи в сборе средств на операцию опубликована в социальной сети Facebook.

Девочке поставили диагноз «острый лимфобластный лейкоз». Необходимо собрать $100 тысяч. Айлин согласились прооперировать медики Турции.

Кто желает помочь Айлин, может перечислить средства:

Demirbank

1180000029245407 (в сомах)

1180000029245508 (в долларах)

Visa 4215 8901 35132709 Indira Sapanova

Сбербанк 5469 4000 2123 2439

«Элсом» 0706090925
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/165120/
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