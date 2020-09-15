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Общество

С начала года выписано 56 тысяч льготных рецептов

Льготной категории больных медики выписали 56 тысяч льготных рецептов по программе государственных гарантий. Об этом сообщили в Фонде обязательного медицинского страхования.

По его данным, больше всего льготных рецептов выписано в Ошской области (13 тысяч), Бишкеке (11 тысяч) и Джалал-Абадской области (9 тысяч). А меньше всего льготных рецептов получили жители Таласской (2,6 тысячи) и Нарынской (3 тысячи) областей.

«Больным эпилепсией выписано 16 тысяч рецептов, бронхиальной астмой — 12,8 тысячи, онкологическим больным — 8 тысяч и больным с психическими расстройствами — 13 тысяч. За реализованные по рецептам лекарства сумма возмещений в аптеки составила 30 миллионов сомов», — подчеркнули в ФОМСе.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/165119/
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