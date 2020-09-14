Штаб: Баткенские медики отдыхают в хороших условиях, претензий ни к кому нет

Отдых медицинских работников, организованный Минздравом на берегу Иссык-Куля, проходит в хороших условиях. Об этом сообщает республиканский штаб со ссылкой на самих врачей из Баткена.

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По их словам, на должном уровне организованы проживание, питание и культурные мероприятия.

Заведующая отделением Кызыл-Кийской территориальной больницы Ирсалат Абдуллаева сказала, что группа врачей довольна всем. «В соцсетях ходят слухи, что баткенские врачи недовольны условиями отдыха на озере Иссык-Куль. Мы не согласны с этим мнением. Что может быть лучше? У нас нет претензий. Напротив, мы благодарны», — подчеркнула она.

Отметим, что на сегодня более 2 тысяч 500 врачей отдохнули и прошли реабилитацию после COVID-19 в пансионатах «Энесай» и «Алтын-Жай» на берегу Иссык-Куля.

Ранее экс-советник главы Минздрава Елена Баялинова заявила 24.kg, что медики из Баткена пожаловались на условия отдыха на Иссык-Куле. По ее словам, врачей поселили в «общаговские» условия, с питанием тоже проблемы.