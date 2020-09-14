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Общество

Кыргызстанцы за рубежом могут получить электронную цифровую подпись

С 14 сентября 2020 года граждане Кыргызстана, постоянно или временно находящиеся за рубежом, могут обратиться в загранучреждения КР для получения облачной электронной подписи бесплатно. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел.

По его данным, такая возможность реализована в рамках работы по цифровизации государственных услуг совместно с Государственным предприятием «Инфоком». Она позволяет подать заявление о внесении изменений в список избирателей и об изменении избирательного адреса в электронном формате, дистанционно, с использованием электронной подписи в сервисе «Кабинет избирателя», размещенном на сайте https://tizme.gov.kg//.

Для получения облачной электронной подписи гражданам Кыргызстана необходимо лично обратиться в загранучреждение КР с предоставлением следующих документов:

  • копия паспорта (оригинал иметь при себе);
  • заполненное соглашение о присоединении к регламенту удостоверяющего Центра ГП «Инфоком» или сотрудники загранучреждений могут помочь в заполнении соглашения на месте.

Кроме того, обязательно надо иметь номер действующего мобильного телефона и личный адрес электронной почты. После генерации ключей электронной подписи на электронную почту гражданина будет отправляться секретный ПИН код.

Срок действия электронной подписи составляет один год с правом продления.

«В дальнейшем в рамках цифровизации государственных услуг будет рассматриваться возможность использования электронной подписи гражданами КР для получения других консульских услуг дистанционно, без необходимости обращения в загранучреждения КР», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/165091/
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