15 сентября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».

1 Бишкек Бишкек

9.00-17.00 — микрорайон «Восток-5», 16/2;

9.00-18.00 — жилмассивы «Кок-Жар (улицы Арстанбап, Кулмурзаева, Улан), «Арча-Бешик» (улицы 16-я, 17-я, Масыралиева, Ош-3000, Арча-Бешик, Ала-Арчинская, Торгой), микрорайон «Джал-29», 10, 12, 29/1, 29/2, 29/3, 29/4, улицы Джамгерчинова, Садыгалиева, Патриса Лумумбы, Льва Толстого);

13.00-16.00 — улица Кривоносова, 15. 2 Чуйская область Чуйская область Аламединский РЭС 9.00-17.00 — села Константиновка, Луговое, Таш-Добо (улица Школьная), Ленинское (район ПМК-3), Мыкан (улица Линейная), Пригородное (улицы Береговая, 8 Марта, Дорожная, Серегина, Широкая, Марата), Аламудун (улицы Чугуева, Горького, Панфилова, Логвиненко, Гоголя, Чернышевского, Школьная, Набережная, Кавказский Тупик), Дачное (улицы Шевченко, Ленина, 40 лет Победы, Рыбака), Байтик (улицы Ала-Арчинская, Раимбекова, Суюмбаева, Эшмамбетова, переулок Молодежный), дачи «Достук»; Сокулукский РЭС 8.30-17.00 — села Военно-Антоновка (улицы Западная, Ленина, Фрунзе, Степная, тупик Степной), Шалта (улицы Шукуралиева Западная), Кызыл-Туу (улицы Абакир, Кулова), Гавриловка (улицы Фрунзе, Молодежная, Дружба), город Шопоков (жилмассив «Новостройка», улицы Рабочая, Пушкина, Шевченко, Киевская, Советская, Школьная, Калинина, Московская, Шопокова, Дзержинского, Ново-Аларчинская, Некрасова, Западная, Победа, Новая, Первомайская, Кирова, Чехова, Западная, Линейная, Достук, Тургенева, Степная, переулок Зеленый);

9.00-17.00 — села Тюз (улицы Центральная, Южная, Школьная, Среднее Шарго), Чат -Коль (улицы Первомайская, Ленина, Почтовая, Украинская, Набережная);

8.00-17.00 — села Сокулук (улицы Восточная, Фрунзе), Камышановка (улицы Фрунзе, Чуйская Карасуйская, Западная, Школьная, Комсомольская, Спортивная, Белинского, Больничная, Мира, Молодежная, Пионерская, Восточная), Нижне-Чуйское (улицы Западная, Зеленая, Фрунзе, Саратовская, Токтогула, Аэродромная, Дачная, Киевская, Джамбульская, Чуйская, Тельмана, переулок Зеленый); Московский РЭС 8.00-17.00 — села Ак-Суу (улицы Логвиненко, Дружба, Советская, Тополева, Есенина, Южная, Пишпекская, Спортивная, Маяковского, Полевая), Заря (школа, здание айыл окмоту), Александровка (улицы Мамайская, Пионерская, Дружба, Почтовая, Карагачевая, Гагарина, Фрунзе); Жайылский РЭС 8.30-17.00 — села Сосновка (улица Фрунзе, сад «Тюльпан»), Сары-Булак (улица Ленина), Алексеевка (улица Жукова); Панфиловский РЭС 9.00-17.00 — села Бухара, Эркин-Сай, Вознесеновка (улица Пушкина); Кантский РЭС 9.00-17.00 — села Джер-Казар (улица Жанаева), Новопокровка (улицы Манаса, Ленина), Джээк; Чуйский РЭС 9.00-17.00 — села Кош-Кашат (улицы Береговая, Веселая), Он Бир (улицы Он бир-Жылга, Кок-Каптал, Жуманалы Суралаева), Кошой (улица Ленина), Чуй (улицы Новое, Береговая).

3 Ошская область Ошская область

9.00-18.00 — сельская управа Сары-Колот, села Бору, Комбаза, Кара-Согот.

4 Баткенская область Баткенская область