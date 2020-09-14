В Минздраве опровергли переполненность детского отделения в больнице Нарына

Детское отделение Нарынской областной объединенной больницы работает в штатном режиме — оно не переполнено. Об этом 24.kg сообщили в Минздраве.

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Ведомство официально опровергает информацию, распространяемую в социальных сетях о переполненности детского отделения медучреждения.

По словам директора больницы Чынгыза Нарынбекова, всего в детском отделении имеется 12 коек. На данный момент там находятся два ребенка с пневмонией нековидной этиологии, пять детей с простудными заболеваниями. Остальные пять коек свободны.

«Дополнительно сообщаем, что на приемах у семейных врачей тоже не наблюдается частых случаев обращений с пневмонией у детей», — проинформировали в Минздраве.

Ранее в социальных сетях распространяли сообщение о том, что детское отделение Нарынской областной объединенной больницы переполнено, а врачам запрещают распространять информацию о массовом заражении детей.