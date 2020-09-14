19:28
USD 78.87
EUR 93.51
RUB 1.05
Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Цифра дня. 36 тысяч 803 выезда совершили мобильные бригады в Бишкеке

С 25 марта мобильные бригады осуществили 36 тысяч 803 выезда. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.

По ее данным, бригады направили на госпитализацию 554 больных, у 38 тысяч 816 человек взяты мазки на ПЦР-исследование.

Мобильные бригады, как отметили в муниципалитете, были созданы городским управлением здравоохранения. В их состав вошли врач, эпидемиолог и лаборант. «Они круглосуточно консультировали горожан с подозрением на COVID-19, выезжали на дом, производили забор мазков на ПЦР-тестирование», — добавили в мэрии.

Сейчас в столице дежурят семь мобильных бригад.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/165043/
просмотров: 156
Версия для печати
Материалы по теме
В школе в Новопавловке заболели дети. Родители опасаются вспышки коронавируса
В Минздраве опровергли переполненность детского отделения в больнице Нарына
Медики из Баткена пожаловались на условия отдыха на Иссык-Куле
Число зараженных коронавирусом в мире превысило 28,9 миллиона человек
В Кыргызстане еще у пяти медиков выявили коронавирус
В КР выявили 47 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 44 928
В Кыргызстане от COVID-19 и внебольничной пневмонии вылечился еще 101 человек
В НИИ курортологии выписали последнего пациента с COVID-19
Музеи и библиотеки страны возобновляют свою работу в штатном режиме
В Кыргызстане еще у одного медика выявлен коронавирус
Популярные новости
Дело Алмазбека Атамбаева. Канат Сагымбаев просит бойцов &laquo;Альфы&raquo; сказать правду Дело Алмазбека Атамбаева. Канат Сагымбаев просит бойцов «Альфы» сказать правду
Как различать симптомы простуды, гриппа и&nbsp;коронавируса. Рекомендации Минздрава Как различать симптомы простуды, гриппа и коронавируса. Рекомендации Минздрава
COVID-19. Расслабились? А&nbsp;зря... COVID-19. Расслабились? А зря...
Экс-посол пояснил, где обсуждается вопрос вхождения Кыргызстана в&nbsp;состав России Экс-посол пояснил, где обсуждается вопрос вхождения Кыргызстана в состав России
Бизнес
Интернет-магазин GLOBUS. От&nbsp;первого лица Интернет-магазин GLOBUS. От первого лица
Рост цен на&nbsp;золото: как на&nbsp;нем заработать в&nbsp;Кыргызстане? Рост цен на золото: как на нем заработать в Кыргызстане?
Смотрите матчи Английской премьер-лиги на&nbsp;O!TV уже в&nbsp;эту субботу Смотрите матчи Английской премьер-лиги на O!TV уже в эту субботу
Банк &laquo;Бай-Тушум&raquo; стал участником программы финансирования женщин (2x-Challenge) Банк «Бай-Тушум» стал участником программы финансирования женщин (2x-Challenge)
14 сентября, понедельник
19:22
Кыргызстанцы за рубежом могут получить электронную цифровую подпись Кыргызстанцы за рубежом могут получить электронную цифр...
19:01
Цифра дня. 36 тысяч 803 выезда совершили мобильные бригады в Бишкеке
18:47
Езда по встречке. Правила в Бишкеке нарушили водители маршрутки и автокрана
18:42
Выборы-2020. Можно петь кандидатам гимн партии или нет, спорят в ЦИК
18:35
«Биримдик» № 1! Аксакалы Таласской области благословили кандидатов от партии