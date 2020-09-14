Цифра дня. 36 тысяч 803 выезда совершили мобильные бригады в Бишкеке

С 25 марта мобильные бригады осуществили 36 тысяч 803 выезда. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.

По ее данным, бригады направили на госпитализацию 554 больных, у 38 тысяч 816 человек взяты мазки на ПЦР-исследование.

Мобильные бригады, как отметили в муниципалитете, были созданы городским управлением здравоохранения. В их состав вошли врач, эпидемиолог и лаборант. «Они круглосуточно консультировали горожан с подозрением на COVID-19, выезжали на дом, производили забор мазков на ПЦР-тестирование», — добавили в мэрии.

Сейчас в столице дежурят семь мобильных бригад.