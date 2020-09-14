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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Медики из Баткена пожаловались на условия отдыха на Иссык-Куле

Медики из Баткена пожаловались на условия отдыха на Иссык-Куле. Об этом 24.kg сообщила экс-советник главы Минздрава Елена Баялинова.

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По ее словам, врачей поселили в «общаговские» условия, с питанием тоже проблемы.

«А купить еду они не могут, в одном киоске на территории пансионата, где они отдыхают, все дорого. Мне позвонили и все это рассказали, пообещали снять видео, в каких условиях они там проживают. Но уже прошли сутки, и от них нет вестей. Оказывается, они провели небольшое собрание и решили по-тихому провести оставшиеся пять дней на озере. Но меня это не могло не задеть», — говорит Елена Баялинова.

Медики, которые работали в красных зонах, ждали этой поездки как вознаграждения. Но это смазывается не лучшими условиями — будто от них хотели отделаться.

Елена Баялинова

Елена Баялинова задалась вопросом, нельзя ли было чиновникам, которые организовали поездку, более тщательно подходить к этому процессу.

«Нельзя опускать планку культуры, тем более мы имеем дело с медицинской общественностью. Это наша интеллигенция, я считаю. Это просто безалаберность чиновников, лишь бы сделать», — рассказала бывший представитель Минздрава.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/165027/
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