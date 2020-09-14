Число зараженных коронавирусом в мире превысило 28,9 миллиона человек

За последние двое суток число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 421 тысячу 340. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 28 миллионов 902 тысячи 753 человека. Больше всего зараженных в США (6 миллионов 519 тысяч 573), Индии (4 миллиона 754 тысячи 356), Бразилии (4 миллиона 330 тысяч 455), России (1 миллион 59 тысяч 24), Перу (722 тысячи 832), Колумбии (716 тысяч 319), Мексике (668 тысяч 381), Южной Африке (649 тысяч 793) и Испании (566 тысяч 326).

Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 188 странах мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 19,5 миллиона человек. За двое суток показатель вырос на 331 тысячу 623 человека.

Количество смертей от коронавируса достигло 922 тысяч 737. За последние двое суток показатель вырос на 10 тысяч 381 человека. В том числе в США скончались 194 тысячи 71 человек, Бразилии — 131 тысяча 625, Индии — 78 тысяч 586, Мексике — 70 тысяч 821 и Великобритании — 41 тысяча 717.

В Кыргызстане зарегистрировали 44 тысячи 928 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 106 тысяч 855, Узбекистане — 47 тысяч 287, Таджикистане — 9 тысяч 49.