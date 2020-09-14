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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В НИИ курортологии выписали последнего пациента с COVID-19

В Кыргызском научно-исследовательском институте курортологии и восстановительного лечения (село Таш-Добо) выписан последний пациент с COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства труда и социального развития.

По ее данным, медицинское учреждение на период пандемии было закреплено за ведомством. Как и Национальный центр онкологии и гематологии.

«За период кураторства с 8 июля 2020 года в эти учреждения поступили 1 тысяча 116 человек с коронавирусной инфекцией. Из них — 1 тысяча 79 выздоровели, 37 — умерли», — отметили в ведомстве.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/165024/
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