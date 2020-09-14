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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В Кыргызстане еще у пяти медиков выявили коронавирус

В Кыргызстане за последние сутки зарегистрировано пять случаев заражения медицинских работников коронавирусом. Об этом на брифинге сообщила начальник управления общественного здравоохранения Айнура Акматова.

По ее словам, в Баткенской области заразились четыре медика, в Иссык-Кульской — один.

За сутки из стационаров с выздоровлением выписаны пять медработников. Из домашней изоляции — девять.

Всего за весь период COVID-19 зарегистрировали у 3 тысяч 172 медиков, выздоровели 2 тысячи 699.

Напомним, что Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/165014/
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