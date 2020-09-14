Зарегистрировать машину в Кыргызстане теперь можно по месту проживания

В Кыргызстане усовершенствованы автоматизированные информационные системы. Об этом сообщили в Государственной регистрационной службе.

По ее данным, на сегодня внедрены автоматизированная информационная система «Регистр транспортных средств» (АИС РТС), АИС «Регистр водительского состава». Благодаря АИС РТС процессы учета и регистрации транспортных средств автоматизированы. Кыргызстанцы вне зависимости от прописки могут зарегистрировать свою машину по факту проживания.

Каждое подразделение госучреждения «Унаа» обеспечено государственными номерными знаками других регионов.

«В рамках этой системы производятся сбор, обработка и хранение данных о зарегистрированных транспортных средствах в республике, а для последующего анализа и мониторинга предусмотрено автоматическое формирование отчетов по произведенной регистрации автомобиля. Разработка и внедрение в эксплуатацию АИС РТС также позволили запустить общественно значимый проект «Безопасный город», — подчеркнули в ГРС.

Система также дает возможность в режиме реального времени получать сведения о наличии ограничений в отношении автотранспортного средства: неуплаченный залог или арест, штраф за нарушения ПДД, информация о прежнем владельце, технические характеристики авто. Благодаря этому снижаются риски для граждан при совершении сделки.

«Для удобства граждан на портале электронных услуг www.portal.srs.kg был запущен сервис Carcheck, благодаря которому можно получить достоверные данные перед совершением сделки в отношении автотранспортных средств. С момента запуска уже обработано более 3 миллионов заявок от населения. Этот показатель свидетельствует о том, что сервис Carcheck в рамках цифровой глобализации отвечает вызовам современного общества», — говорится в сообщении.

Для исключения коррупционных рисков и человеческого фактора в процессе получения водительских удостоверений ГРС внедрила АИС «Регистр водительского состава». Она содержит информацию обо всех автошколах, а также о водительском составе. В системе тестирования используется мгновенная идентификация курсантов по технологии Face ID с помощью веб-камеры, что исключает допуск к сдаче экзаменов других лиц, а вопросы на тесты формируются в случайном порядке.

Установлен контроль за сроком действия лицензий, выданных автошколами, а список курсантов, желающих получить водительское удостоверение с самого момента поступления, формируется в АИС «Тестирование водительского состава». При этом вся необходимая информация хранится в системе без временных ограничений, что позволяет автолюбителям в случае утери прав беспрепятственно восстанавливать их.