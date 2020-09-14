Во время экозабега триатлонисты собрали в Бишкеке 100 килограммов мусора

В Бишкеке триатлонисты провели экологическую акцию в преддверии Всемирного дня чистоты. Во время утренней пробежки они собрали около 100 килограммов пластикового мусора. Об этом сообщает Федерация триатлона КР.

По ее данным, в акции приняли участие профессиональные бегуны и любители. Вооружившись мешками и перчатками, они преодолели дистанцию от 5 до 15 километров. По пути спортсмены собирали попадающийся мусор, в основном пластик и стекло. На финише у ВДНХ их встретили с весами — там был организован прием собранных отходов. Всем финишерам организаторами акции — Федерацией триатлона КР и ОФ «Эко Деми» — были выданы почетные дипломы.

«Фонд помог с сортировкой и утилизацией мусора, собранного бегунами во время плоггинга. Сто килограммов отходов переработают на специализированном предприятии. Да, это капля в океане. Но суть всех наших акций сводится к одному — привлечь внимание кыргызстанцев к их образу жизни, влиянию, которое они оказывают на окружающую среду. Всемирный день чистоты для этого и был задуман — это не просто разовый субботник, это пропаганда на международном уровне философии чистоты, культуры поведения человека разумного», — сказала председатель правления ОФ «Эко Деми» Венера Мамбетмусаева.

В 2020 году Всемирный день чистоты планета отметит 19 сентября. Кыргызстан присоединится к празднованию в третий раз.

В предыдущие два года республика опередила остальные страны мира по количеству волонтеров, принявших участие в глобальном субботнике.