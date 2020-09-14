Музеи и библиотеки страны возобновляют свою работу в штатном режиме

В Кыргызстане музеи и библиотеки с 14 сентября начнут свою работу в штатном режиме. Об этом сообщает Министерство культуры, информации и туризма.
По данным ведомства, работать музеи и библиотеки будут согласно разработанному совместно с Министерством здравоохранения алгоритму действий.
Деятельность должна осуществляться с соблюдением всех противоэпидемиологических мер и санитарно-гигиенических норм.
Минздрав разработал рекомендации по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.
Все посетители должны быть в масках, соблюдать социальную дистанцию, в музеях и библиотеках обязательны санитайзеры.