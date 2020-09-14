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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Музеи и библиотеки страны возобновляют свою работу в штатном режиме

В Кыргызстане музеи и библиотеки с 14 сентября начнут свою работу в штатном режиме. Об этом сообщает Министерство культуры, информации и туризма.

По данным ведомства, работать музеи и библиотеки будут согласно разработанному совместно с Министерством здравоохранения алгоритму действий.

Деятельность должна осуществляться с соблюдением всех противоэпидемиологических мер и санитарно-гигиенических норм.

Минздрав разработал рекомендации по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.

Все посетители должны быть в масках, соблюдать социальную дистанцию, в музеях и библиотеках обязательны санитайзеры.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/164987/
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