В Кыргызстане выявили еще 53 случая внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщили в республиканском штабе.

По его данным, в Бишкеке заболели 11 человек, в Оше − 2, Чуйской области — 7, Таласской — 1, Ошской — 3, Иссык-Кульской — 9, Джалал-Абадской — 10, Баткенской — 8, Нарынской — 2.

Всего в стране зарегистрировали 44 тысячи 881 случай внебольничной пневмонии и COVID-19.