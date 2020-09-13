В Кыргызстане выявили еще 53 случая внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщили в республиканском штабе.
По его данным, в Бишкеке заболели 11 человек, в Оше − 2, Чуйской области — 7, Таласской — 1, Ошской — 3, Иссык-Кульской — 9, Джалал-Абадской — 10, Баткенской — 8, Нарынской — 2.
Всего в стране зарегистрировали 44 тысячи 881 случай внебольничной пневмонии и COVID-19.
Напомним, что Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.