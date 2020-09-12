Милиция начала следствие по посту в Facebook о подкупе избирателей

ОВД Жайылского района зарегистрировало в журнале учета информации сообщение пользователя Facebook о нарушениях выборного законодательства. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По ее данным, 11 сентября пользователь Азат Аманов опубликовал пост, где говорилось, что он стал свидетелем того, как возле школы № 3 в Кара-Балте неизвестные лица от имени политической партии выдают избирателям по 1 тысяче сомов. В день голосования этим же избирателям якобы доплатят еще по 1 тысяче сомов.

«Автор поста А.А., 1988 года рождения, по прописке является жителем Кара-Балты. Поэтому милиционеры выехали к нему домой для выяснения обстоятельств. Родственники сообщили, что он фактически проживает в Бишкеке. Когда связались с А.А., он на контакт не вышел», — рассказали в ГУВД.

Отметим, пользователь также удалил указанный пост.

В настоящий момент все необходимые следственно-оперативные мероприятия по данному факту продолжаются.

ГУВД Чуйской области просит граждан в случае, если они стали свидетелями аналогичных ситуаций или каких-то других фактов нарушений, сообщать по номеру 102 или обратиться в ближайший ОВД.