15:01
USD 78.87
EUR 93.51
RUB 1.05
Общество

Милиция начала следствие по посту в Facebook о подкупе избирателей

ОВД Жайылского района зарегистрировало в журнале учета информации сообщение пользователя Facebook о нарушениях выборного законодательства. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По ее данным, 11 сентября пользователь Азат Аманов опубликовал пост, где говорилось, что он стал свидетелем того, как возле школы № 3 в Кара-Балте неизвестные лица от имени политической партии выдают избирателям по 1 тысяче сомов. В день голосования этим же избирателям якобы доплатят еще по 1 тысяче сомов.

«Автор поста А.А., 1988 года рождения, по прописке является жителем Кара-Балты. Поэтому милиционеры выехали к нему домой для выяснения обстоятельств. Родственники сообщили, что он фактически проживает в Бишкеке. Когда связались с А.А., он на контакт не вышел», — рассказали в ГУВД.

Отметим, пользователь также удалил указанный пост.

В настоящий момент все необходимые следственно-оперативные мероприятия по данному факту продолжаются.

ГУВД Чуйской области просит граждан в случае, если они стали свидетелями аналогичных ситуаций или каких-то других фактов нарушений, сообщать по номеру 102 или обратиться в ближайший ОВД.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/164945/
просмотров: 454
Версия для печати
Материалы по теме
По факту драки в новостройке «Адилет» начато досудебное производство
В новостройке «Адилет» избили женщину и ее сына
Житель Чуйской области ездил по Бишкеку с фальшивым пропуском. Его задержали
В Жайылском районе задержали подозреваемую в мошенничестве
В Сокулуке мужчина во время пьянки убил брата
Мужчину, облившего жену бензином, водворили в следственный изолятор
Члена СДПК Доктурбая Тологонова увезли в УВД Иссык-Атинского района
В Беловодской школе-интернате избивают детей. Комментарии ГУВД области
Милиция с 30 августа переходит на усиленный режим несения службы
Ошиблись: рисунок на флаге клуба автолюбителей приняли за знак ИГИЛ
Популярные новости
Дело Алмазбека Атамбаева. Канат Сагымбаев просит бойцов &laquo;Альфы&raquo; сказать правду Дело Алмазбека Атамбаева. Канат Сагымбаев просит бойцов «Альфы» сказать правду
Возобновляются авиарейсы с&nbsp;Казахстаном: когда и&nbsp;кому можно полететь Возобновляются авиарейсы с Казахстаном: когда и кому можно полететь
Замначальника управления госохраны обвиняет чиновников МВД в&nbsp;преступлении Замначальника управления госохраны обвиняет чиновников МВД в преступлении
Как различать симптомы простуды, гриппа и&nbsp;коронавируса. Рекомендации Минздрава Как различать симптомы простуды, гриппа и коронавируса. Рекомендации Минздрава
Бизнес
Рост цен на&nbsp;золото: как на&nbsp;нем заработать в&nbsp;Кыргызстане? Рост цен на золото: как на нем заработать в Кыргызстане?
Смотрите матчи Английской премьер-лиги на&nbsp;O!TV уже в&nbsp;эту субботу Смотрите матчи Английской премьер-лиги на O!TV уже в эту субботу
Банк &laquo;Бай-Тушум&raquo; стал участником программы финансирования женщин (2x-Challenge) Банк «Бай-Тушум» стал участником программы финансирования женщин (2x-Challenge)
Более 500 арендаторов Vefa Center в&nbsp;Бишкеке могут остаться без работы Более 500 арендаторов Vefa Center в Бишкеке могут остаться без работы
12 сентября, суббота
14:52
Сооронбай Жээнбеков: Искоренить коррупцию можно только через цифровизацию Сооронбай Жээнбеков: Искоренить коррупцию можно только...
14:40
Сооронбай Жээнбеков: Бог даст, выборы пройдут в русле законности
14:17
Милиция начала следствие по посту в Facebook о подкупе избирателей
14:00
Продуктовая корзина Бишкека на 12 сентября. Сколько денег семья тратит на еду
13:41
Владелец соляной шахты Чон-Туз прокомментировал конфликт посетителей и работницы