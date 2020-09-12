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Общество

В двух селах Иссык-Кульской области начали строительство ЦОНов

В двух селах Иссык-Кульской области начали строительство центров обслуживания населения. Об этом сообщили в пресс-службе ГРС.

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По ее данным, в селе Кызыл-Суу Джети-Огузского района и Теплоключенка Ак-Суйского начаты работы по строительству зданий ЦОНов. Сами центры обслуживания населения будут технически автоматизированы с применением новых информационных технологий. Заместитель главы ГРС Тилек Батырканов с рабочим визитом находится в Иссык-Кульской области, инспектирует строительство объектов.

В Караколе также планируется перепрофилировать и усовершенствовать ГУ «Унаа», на базе открыть автоЦОН, где можно будет решить все вопросы, связанные с регистрацией автомобиля.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/164941/
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