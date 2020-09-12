Начато служебное расследование по видео с сотрудниками ОВД Токтогульского района

Милиция начала служебное расследование на основании видео с сотрудниками ОВД Токтогульского района. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе УВД Джалал-Абадской области.

По ее данным, в июле в Токтогульском районе сняли ролик с участием сотрудников милиции, который распространили в Сети.

«Установлено, что люди в форме — сотрудники ОВД Токтогульского района. В настоящее время УВД региона проводит служебное расследование. О результатах сообщим дополнительно», — проинформировали в ведомстве.

Ранее в социальных сетях опубликовали видео, где запечатлены два сотрудника правоохранительных органов в форме. По словам автора ролика, они были пьяные и садились за руль автомобиля.