Начато служебное расследование по видео с сотрудниками ОВД Токтогульского района

Милиция начала служебное расследование на основании видео с сотрудниками ОВД Токтогульского района. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе УВД Джалал-Абадской области.
«Установлено, что люди в форме — сотрудники ОВД Токтогульского района. В настоящее время УВД региона проводит служебное расследование. О результатах сообщим дополнительно», — проинформировали в ведомстве.
Ранее в социальных сетях опубликовали видео, где запечатлены два сотрудника правоохранительных органов в форме. По словам автора ролика, они были пьяные и садились за руль автомобиля.