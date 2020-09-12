12:43
USD 78.87
EUR 93.51
RUB 1.05
Общество

Начато служебное расследование по видео с сотрудниками ОВД Токтогульского района

Милиция начала служебное расследование на основании видео с сотрудниками ОВД Токтогульского района. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе УВД Джалал-Абадской области.

По ее данным, в июле в Токтогульском районе сняли ролик с участием сотрудников милиции, который распространили в Сети.

«Установлено, что люди в форме — сотрудники ОВД Токтогульского района. В настоящее время УВД региона проводит служебное расследование. О результатах сообщим дополнительно», — проинформировали в ведомстве.

Ранее в социальных сетях опубликовали видео, где запечатлены два сотрудника правоохранительных органов в форме. По словам автора ролика, они были пьяные и садились за руль автомобиля.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/164939/
просмотров: 296
Версия для печати
Материалы по теме
Жители Токтогула лишились урожая из-за некачественно построенного канала
Сбор денег на ИВЛ для военных. Письмо не имеет отношения к военнослужащим
Внимание, розыск! В Базар-Коргоне пропали две сестры — подростки
Четыре милиционера, обвиняемые в применении пыток, получили условный срок
Трупы, нарушители, бытовые ссоры. Одна ночь с экипажем патрульной милиции
Позитивный материал. Милиционеры помогают медикам бороться с коронавирусом
В городе Ош двое пьяных мужчин устроили дебош в городской больнице
На Иссык-Куле пьяный милиционер обматерил прохожего за замечание
Милиционеры навестили воспитанников интерната в Военно-Антоновке
В Нарынской области 8 милиционеров заболели коронавирусом
Популярные новости
Дело Алмазбека Атамбаева. Канат Сагымбаев просит бойцов &laquo;Альфы&raquo; сказать правду Дело Алмазбека Атамбаева. Канат Сагымбаев просит бойцов «Альфы» сказать правду
Возобновляются авиарейсы с&nbsp;Казахстаном: когда и&nbsp;кому можно полететь Возобновляются авиарейсы с Казахстаном: когда и кому можно полететь
Замначальника управления госохраны обвиняет чиновников МВД в&nbsp;преступлении Замначальника управления госохраны обвиняет чиновников МВД в преступлении
Телеведущий Артур Цветков намерен взыскать с&nbsp;Ассоль Молдокматовой $1&nbsp;миллион Телеведущий Артур Цветков намерен взыскать с Ассоль Молдокматовой $1 миллион
Бизнес
Рост цен на&nbsp;золото: как на&nbsp;нем заработать в&nbsp;Кыргызстане? Рост цен на золото: как на нем заработать в Кыргызстане?
Смотрите матчи Английской премьер-лиги на&nbsp;O!TV уже в&nbsp;эту субботу Смотрите матчи Английской премьер-лиги на O!TV уже в эту субботу
Банк &laquo;Бай-Тушум&raquo; стал участником программы финансирования женщин (2x-Challenge) Банк «Бай-Тушум» стал участником программы финансирования женщин (2x-Challenge)
Более 500 арендаторов Vefa Center в&nbsp;Бишкеке могут остаться без работы Более 500 арендаторов Vefa Center в Бишкеке могут остаться без работы
12 сентября, суббота
12:31
Кыргызстанцы могут купить госномерные знаки с особой комбинацией цифр и букв Кыргызстанцы могут купить госномерные знаки с особой ко...
12:29
В Бишкеке вновь начали работать батуты, несмотря на запрет
12:15
Начато служебное расследование по видео с сотрудниками ОВД Токтогульского района
12:02
Адвокат Ассоль Молдокматовой обратился к российскому ведущему Артуру Цветкову
11:50
Первый вице-премьер: В некоторых регионах количество ДТП увеличилось