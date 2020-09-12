Ночные клубы работают, несмотря на запрет. Их оштрафовали

В Бишкеке возобновили ночные рейды по увеселительным заведениям. Деятельность ночных клубов, баров, залов торжеств, караоке-клубов, кальянных, кинотеатров, интернет-клубов, детских игровых площадок в Кыргызстане по-прежнему под запретом из-за напряженной эпидемиологической ситуации.

Однако многие возобновили свою деятельность без соответствующего разрешения. В этом убедились во время рейда сотрудники Свердловского акимиата, представители Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора столицы, санитарно-экологической инспекции и УВД.

Проверки начались с кафе-бара «Нирвана». Управляющий заведением заверил, что оно работает временно как кафе, соблюдает все требования и правила санитарной безопасности.

Между тем инспекторы заметили, что сотрудники работают без средств защиты, санитайзер на входе пустой, гости кафе курят кальян. Кроме того, в зале превышено количество посадочных мест. Администратор кафе-бара согласилась с наличием нарушений, инспекторы составили протокол по 293 статье и оштрафовали заведение на 3 тысячи сомов.





Караоке-клуб «Плаза-Восток» также работал, несмотря на запрет. Количество его гостей превышало 50 человек, сотрудники обслуживали их без медицинских масок, также функционировали караоке и бильярдный зал. Участники рейда оштрафовали клуб. Он продолжил работать.

Администратор Royal Bar-Karaoke заявил, что заведение открылось только сегодня. Якобы руководство сообщило, что караоке-барам разрешили функционировать. Он заверил, что заведение соблюдает все требования санитарной безопасности. Однако инспекторы объяснили, что запрет на работу увеселительных заведений все еще действует. К тому же на момент проверки количество гостей в караоке-баре превышало положенное, не соблюдался масочный режим среди сотрудников, все это стало причиной наложения штрафа.

В ночном клубе PROMZONA администратор рассказала, что заведение на данный момент функционирует как кафе до 00.00. Инспекторы заметили скопление людей за барной стойкой, количество гостей превышало 50 человек. Администрация заведения оштрафована по статье 293 «Нарушение порядка выполнения решения, предписания, распоряжения или требования уполномоченного органа» Кодекса КР о нарушениях.

Санитарные рейды продолжаются. В муниципалитете сообщили, что за повторное нарушение санитарных норм введена уголовная ответственность в связи с напряженной эпидемиологической ситуацией в Бишкеке.