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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В КР выявили 67 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего 44 828

В Кыргызстане выявили еще 67 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщили в республиканском штабе.

По его данным, в Бишкеке заболели 20 человек, Чуйской области — 3, Таласской — 1, Ошской — 10, Иссык-Кульской — 7, Джалал-Абадской — 14, Баткенской — 9, Нарынской — 3.

Всего в стране зарегистрировали 44 тысячи 828 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.

Напомним, что Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/164924/
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