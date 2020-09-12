В КР выявили 67 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего 44 828

В Кыргызстане выявили еще 67 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщили в республиканском штабе.
По его данным, в Бишкеке заболели 20 человек, Чуйской области — 3, Таласской — 1, Ошской — 10, Иссык-Кульской — 7, Джалал-Абадской — 14, Баткенской — 9, Нарынской — 3.
Всего в стране зарегистрировали 44 тысячи 828 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.
Напомним, что Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.