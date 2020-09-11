В Бишкеке скончался дипломат Эрик Асаналиев

В Бишкеке на 61-м году жизни после продолжительной болезни скончался Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызстана Эрик Асаналиев. Об этом сообщают его родственники.

Отмечается, что дипломата похоронят в воскресенье в селе Ак-Булун Тюпского района Иссык-Кульской области.

Эрик Асаналиев родился 2 мая 1959-го. В 1980 году окончил факультет журналистики Кыргызского национального университета. Трудовой путь начинал с работы журналистом. Возглавлял общественное объединение «Дипломаты Кыргызстана» при Министерстве иностранных дел.