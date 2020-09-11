Как различать симптомы простуды, гриппа и коронавируса. Рекомендации Минздрава

В Министерстве здравоохранения рассказали, как отличить симптомы гриппа и COVID-19. В ведомстве отметили, что обе инфекции относятся к группе респираторных, тем не менее существуют важные различия с точки зрения вирусных возбудителей и их распространения.

1 В чем сходство возбудителей COVID-19 и гриппа?

COVID-19 и грипп имеют сходную клиническую картину. Оба вируса вызывают респираторные заболевания с вариантами течения от бессимптомного или легкого до тяжелого, либо со смертельным исходом.

Оба вируса передаются при физическом контакте, через аэрозоль, а также загрязненные предметы.

В обоих случаях будут результативными одни и те же меры общественного здравоохранения, такие как соблюдение гигиены рук и респираторного этикета (прикрывание рта и носа при кашле или чихании сгибом локтя либо салфеткой, которую после этого выбрасывают).

2 В чем различие возбудителей COVID-19 и гриппа?

К важным различиям можно отнести темпы передачи инфекции. Средняя продолжительность инкубационного периода (время от момента заражения до появления первых симптомов) и время генерации (время между заражением одного человека и заражением другого) при гриппе меньше.

Ключевым элементом в распространении гриппа является передача инфекции в течение первых 3-5 дней болезни и, возможно, до появления симптомов заболевания. С другой стороны, хотя поступают сведения, что у некоторых больных COVID-19 вирусовыделение может возникать за 24–48 часов до возникновения симптомов, в настоящее время оно не играет столь важной роли в распространении инфекции.

Согласно последним данным, репродуктивное число, то есть количество лиц, которых может заразить один больной, при COVID-19 выше чем при гриппе.

Однако проведение оценок в отношении возбудителей COVID−19 и гриппа в значительной мере зависит от конкретного контекста и времени, поэтому прямые сравнения не всегда корректны.

При передаче гриппа среди населения важная роль принадлежит детям. При COVID-19 дети, по предварительной информации, в меньшей степени подвержены заражению, чем взрослые: показатель пораженности в возрастной группе 0–19 лет низок. Кроме того, по предварительным данным обследований домохозяйств в Китае, заражение детей происходит от взрослых, а не наоборот.

Фото med.kg. Различия между симптомами COVID-19, простуды и гриппа

Несмотря на то что набор симптомов при обоих заболеваниях схож, доля случаев тяжелого течения различается. По имеющимся сведениям, 80 процентов случаев COVID-19 характеризуются легким или бессимптомным течением, 15 процентов — тяжелым течением, при котором требуется кислородная терапия, а в 5 процентах случаев заболевание принимает крайне тяжелый характер и требует искусственной вентиляции легких. Доля случаев тяжелого и крайне тяжелого течения заболевания выше, чем при гриппе.

Пациентами группы риска при гриппе являются дети, беременные женщины, пожилые люди, лица с фоновыми заболеваниями и иммунокомпрометированные лица. В случае COVID-19, согласно текущему пониманию заболевания, факторами риска тяжелого течения являются пожилой возраст и наличие фоновых заболеваний.

Смертность при COVID-19, вероятно, выше, чем при гриппе. Истинный коэффициент смертности в настоящее время определен неточно, однако, по имеющимся сведениям, летальность (то есть количество умерших, отнесенное к числу зарегистрированных случаев заболевания) колеблется в пределах 3–4 процентов, а доля умерших от инфекции (количество умерших, отнесенное к числу лиц с инфекционными заболеваниями) ниже. Смертность при сезонном гриппе обычно находится на уровне до 0,1 процента. Тем не менее смертность в значительной степени зависит от доступа к медицинской помощи и ее качества.

3 Какие медицинские вмешательства существуют для лечения COVID-19 и гриппа?

В настоящее время ряд препаратов проходят клинические испытания, а также разрабатывается свыше 20 вакцин от COVID-19, однако разрешенных к применению препаратов и вакцин в настоящее время не существует. С другой стороны, для борьбы с гриппом существуют противовирусные препараты и вакцины. Противогриппозная вакцина неэффективна в отношении возбудителя COVID-19, тем не менее в целях профилактики гриппа настоятельно рекомендуется проходить ежегодную вакцинацию.